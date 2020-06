Badia Pozzeveri in lutto: è morto Gianfranco Milanesi

Lutto a Badia Pozzeveri per la morte di Gianfranco Milanesi molto noto anche come volontario della Misericordia: vittima di un incidente stradale si era ammalato di coronavirus dopo il ricovero, ma ne era guarito.

“Oggi ci svegliamo tutti un po’ più tristi – dice il sindaco Sara D’Ambrosio – È venuto a mancare Gianfranco Milanesi, un nostro concittadino di Badia Pozzeveri. Prima investito, poi ricoverato, poi ancora si è ammalato di coronavirus. Nei mesi scorsi ero rimasta in contatto con il figlio, per un aggiornamento sulle condizioni di salute. Alla fine era riuscito a sconfiggere il virus e a risultare negativo, ma gli strascichi si sono presentati tutti insieme e Gianfranco non ce l’ha fatta”.

“Ci lascia – è il ricordo del sindaco – una persona amata e stimata da tutti, da molti descritta come un volontario esemplare, negli anni in cui aveva dedicato il suo impegno e il suo tempo alla comunità di Altopascio indossando la divisa della nostra Misericordia. Ci stringiamo alla famiglia, agli amici, alla comunità di Badia: ciao Gianfranco, ti ricorderemo a dovere”.