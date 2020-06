Due stazioni per il bike sharing a Capannori

Rivoluzione verde a Capannori con le stazioni di bike sharing. L’annuncio arriva dal sindaco Luca Menesini: sarà possibile prendere i mezzi a due ruote gratuitamente.

“A Capannori – dice Menesini – parte il bike-sharing: uno va all’ostello La Salana o a Artemisia – polo culturale Di Capannori e fa la procedura per prendere una bici elettrica a pedalata assistita per fare i giri che deve fare, senza pagare nulla. Nel giro di pochi giorni faremo l’inaugurazione insieme all’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e daremo tutti i dettagli di funzionamento. Un altro passo concreto per l’ambiente e la qualità dell’aria“.