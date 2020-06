Tornano a Montecarlo le ‘Serate in…chiostro’

Per favorire la ripresa turistica e commerciale del paese durante il periodo estivo, l’amministrazione comunale di Montecarlo ha deciso di riconfermare, come negli anni precedenti il programma Serate in…chiostro 2020, realizzata con il sostegno del Comune di Montecarlo in collaborazione con l’associazione Il Palcoscenico di Roma, la filarmonica Puccini e l’associazione Cines di Montecarlo, per la direzione artistica di Roberto Bencivenga.

Il programma di quest’anno è composto da un cartellone di nove serate dove le varie iniziative, che spaziano dal teatro di prosa, alla musica con un ampio spazio dedicato al cinema, vengono presentate, inquadrate nel loro periodo storico e culturale, e dove si cerca di dare allo spettatore una chiave di lettura più profonda e completa.

Si comincia domenica 19 luglio alle 21,30 e saranno ad ingresso gratuito. D’obbligo la mascherina.

Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo allo 0583.229725. Email culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it.