Sagre, il parroco di Lammari: “Più attenzione per i gruppi paesani e per il volontariato”

Dibattito sulle sagre, interviene anche don Giovanni Romani, parroco di Lammari e da 26 anni impegnato nel circolo paesano e nella sagra di San Jacopo.

Lo spunto è l’intervento di Paola Balducci, presidente dell’associazione La Biribaola.

Il parroco di Lammari ha apprezzato l’intervento della presidente a proposito delle sagre “avendo partecipato alla riunione con il sindaco di Capannori e detto il suo dissenso dal cancellare e rimandare per il 2020 le sagre dei paesi“.

“Condivido pienamente il suo pensiero – dice don Romani – I volontari dei nostri gruppi hanno sempre agito, con non poco sacrificio personale, soprattutto per le famiglie con figli e/o nipoti che non possono permettersi i ristoranti. Ringrazio per tutto quello che è stato detto e auspico che soprattutto da parte degli amministratori e dirigenti comunali ci sia una maggiore attenzione, tutela e difesa dei gruppi paesani e di volontariato, uguale a quella di Confcommercio e imprese economiche varie”.