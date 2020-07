‘Vissi d’arte, vissi di vino’, sulle colline al via degustazioni con mostre di quadri

Perchè non accompagnare la degustazione del vino alla vista di opere d’arte esposte in cantina? Da oggi si può fare: è nato Vissi d’arte, vissi di vino, l’innovativo progetto in terra lucchese che darà la possibilità di apprezzare con il gusto e l’olfatto il calice di vino mentre la vista sarà appagata nell’ammirare le numerose opere d’arte in mostra, raggiungendo un effetto sensoriale moltiplicato.

Dal 4 luglio all’Azienda agricola Valle del Sole e dall’11 luglio nella Fattoria di Fubbiano, fino ad ottobre, sarà infatti possibile prenotare una visita enologica alla quale si accompagnerà una mostra di quadri.

Il progetto è stato ideato dalla pittrice Jitka Plchova Souckova e da Elena Francesconi. Saranno esposte opere di vari artisti, fra cui Angelika List, Maria Chiara Luchetti e Jitka Plchova Souckova, nell’ambito dell’evento denominato Tracce e frammenti a La Valle del Sole e Daniele Cerù, Anna Maria Domicelli, Sandra Beltrami, Michaela Kasparova e Jitka Plchova Souckova in I colori del vento nella Fattoria di Fubbiano.

E’ possibile prenotare le visite contattando direttamente l’Azienda Valle del Sole (www.valledelsole.eu) e la Fattoria di Fubbiano (www.fattoriadifubbiano.it).

Per ogni ulteriore necessità o informazione: 3289239391