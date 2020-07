Capannori, al via i lavori in tre scuole comunali

Al via lavori di ristrutturazione e manutenzione per tre sedi scolastiche del territorio: la scuola secondaria di primo grado di Camigliano, la scuola primaria di Lammari e l’asilo nido ‘Grillo Parlante’ di Capannori.

Gli interventi sono già iniziati alla secondaria di Camigliano e alla primaria di Lammari, dove, per un investimento complessivo di 120 mila euro, è in programma la ristrutturazione dei servizi igienici. Alla secondaria di Camigliano l’intervento riguarderà due blocchi bagno, mentre alla primaria di Lammari sarà ristrutturato un blocco bagni posto al primo piano dell’alta ovest. In entrambi i casi sarà realizzato anche un servizio igienico per persone con disabilità.

I lavori all’asilo nido ‘Grillo Parlante’ inizieranno lunedì prossimo. Si tratta di importanti interventi di manutenzione straordinaria volti, in particolare, al miglioramento del sistema antincendio. I lavori, che vedono un investimento comunale di 195 mila euro, sono molteplici e prevedono la realizzazione di pareti in cartongesso per la compartimentazione antincendio degli spazi, l’installazione di nuove porte Rei, serrande tagliafuoco, l’adeguamento e il potenziamento dei servizi igienici e il rifacimento di parte del controsoffitto. Inoltre, saranno installati un sistema di rilevazione fumi e gas e una centrale per la rilevazione degli incendi. In programma anche l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle attrezzature del locale cucina. Infine nello spazio esterno dell’asilo nido sarà realizzata una nuova struttura con relativa pavimentazione per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto. I lavori si concluderanno entro il mese di agosto.

“Questi lavori andranno a migliorare la funzionalità, il decoro e la sicurezza delle nostre scuole, che è una priorità per la nostra amministrazione – afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Per questo mettiamo la massima e costante attenzione alla manutenzione e all’adeguamento degli edifici scolastici attraverso un’attenta programmazione delle opere da realizzare. Oltre a questi interventi ne sono in corso altri, mentre alcuni si sono già conclusi”.

Attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione di importanti interventi di ristrutturazione alle scuole primarie di Segromigno in Piano e di Guamo. Si tratta di interventi che grazie ai Fondi Miur, pari ad oltre 1 milione e 100 mila euro, a risorse comunali e a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca andranno a mettere completamente a nuovo entrambi gli edifici scolastici. Intanto sono terminati in questi giorni gli interventi per il rifacimento dell’area esterna della scuola primaria di Lammari grazie ai quali è stato migliorato il deflusso delle acque meteoriche.