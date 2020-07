Nuovo consiglio direttivo per il Rotary club Montecarlo Piana di Lucca

Al Rotary Club Montecarlo Piana d Lucca, dopo il passaggio delle consegne fra Paolo Tacchi e Luigi Muri avvenuto il 24 giugno scorso, si è tenuta ieri (1 luglio) la prima assemblea di Club: per via telematica il presidente Muri ha avuto modo, nel ringraziare i soci per la fiducia accordatagli, di presentare la programmazione e le linee guida per l’annata 2020/2021.

Presentate anche tutte le commissioni e relative presidenze e anche tutte le nuove nomine che affiancano il presidente Muri: Alessandro Pachetti in qualità di vice-presidente; il Past president Paolo Tacchi; Alberto Panico presidente eletto; Alberto Galeotti segretario; Umberto Sebastiano tesoriere; Fabio Vantaggiato prefetto.

Membri del consiglio direttivo: Cristina Lazzareschi, Francesco Andreini, Andrea Orsolini, Paolo Fistesmajer.