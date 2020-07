Capannori, inaugurato il servizio gratuito di bike sharing

Inaugurato questa mattina (3 luglio) al polo culturale Artémisia di Tassignano alla presenza del sindaco Luca Menesini e dell’assessore all’ambiente e alla mobilità Giordano Del Chiaro il nuovo servizio gratuito di bike sharing (condivisione di biciclette) promosso dall’amministrazione comunale e finanziato dal ministero dell’ambiente, che sarà attivo da lunedì (6 luglio).

Una vera novità in fatto di mobilità sostenibile. I cittadini, ma anche i non residenti a Capannori, tra cui i turisti, potranno ritirare le biciclette elettriche a pedalata assistita che possono raggiungere una velocità di 25 chilometri orari, ad Artémisia o all’ostello La Salana di via del Popolo a Capannori. Le bici a disposizione sono complessivamente 10, 5 per ciascuna stazione.

Per usufruire di questo innovativo servizio, che permette ai capannoresi di avere a disposizione una bici elettrica gratuita per tre giorni consecutivi, mentre i non residenti dovranno riconsegnarla in giornata, basta attivare una tessera, la Capannori bike card previa compilazione di un apposito modul presso l’Ostello La Salana che è gestore del servizio. Le bici possono essere utilizzate anche da minorenni che abbiano compiuto 14 anni. Al momento del ritiro della bicicletta al ciclista verranno consegnati un casco di protezione e un lucchetto antifurto. Le e-bike0 sono munite di un computer per il monitoraggio della qualità dell’aria. I dati potranno poi essere scaricati sulle colonnine intelligenti presenti in entrambe le stazioni in grado anche di ricaricare i mezzi a due ruote.

”È con vera soddisfazione che oggi inauguriamo questo nuovo servizio finalizzato a rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile già messe in atto dalla nostra amministrazione – affermano il sindaco Luca Menesini e l’assessore all’ambiente e alla mobilità Giordano Del Chiaro – Sono molti i chilometri di piste ciclabili già realizzati sul territorio ed altri sono in fase di realizzazione per collegare con una mobilità dolce fra loro le varie frazioni e i punti strategici del territorio ed anche Capannori con Lucca. Percorsi che adesso saranno ancora più utilizzati grazie a questa nuova opportunità. Mettere a disposizione di tutti bici elettriche gratuite significa promuovere concretamente un nuovo modo di spostarsi sul territorio, un modo del tutto ecologico visto che questi mezzi sono ad impatto ambientale nullo. Inoltre avremo a disposizione ulteriori importanti dati sulla qualità dell’aria grazie ai dispositivi di rilevamento posizionati sulle bici. Invitiamo tutti ad usufruire di questa nuova e bella occasione per fare di Capannori una città sempre più green”.

Il servizio di bike sharing è attivo dal lunedì al sabato: Stazione La Salana di Capannori dalle 9 alle 21 (compreso il deposito); Stazione Polo Culturale Artemisia di Tassignano dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 19, il sabato dalle 9,30 alle 18.

Le biciclette possono essere utilizzate esclusivamente all’interno del territorio del Comune di Capannori e dei Comuni limitrofi: Lucca, Porcari, Montecarlo, Altopascio e non possono essere trasportate altrove con nessun mezzo. I mezzi devono essere riconsegnati alla stessa stazione dove sono stati ritirati.

Per informazioni l’Ostello “La Salana” – via del Popolo 180 Capannori; e-mail: info@ostellolasalana.it; telefono 339.7237912.