Fratelli d’Italia, anche a Capannori la raccolta firme per chiedere le dimissioni del governo

Anche a Capannori Fratelli d’Italia raccoglie le firme per chiedere le dimissioni del governo Conte e per indire le elezioni a settembre.

In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma, sarà aperta la sede in via Romana 209 domani (4 luglio) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18; domenica dalle 10 alle 13. Saranno presenti membri del direttivo Fdi Capannori.