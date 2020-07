Installata una telecamera in via di Sottomonte

Il Comune di Capannori ha posizionato una telecamera tra Guamo e Coselli, in via di Sottomonte all’incrocio con via di Vorno (zona industriale e commerciale, dove è anche l’Agenzia delle Entrate).

“L’abbiamo messa – spiega il sindaco Luca Menesini – perché possa ‘vedere’ chi attraversa il nostro territorio e quindi nel caso di indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per fatti di microcriminalità avvenuti nel comprensorio poter fornire loro immagini (e targhe) utili. Allo stesso tempo, supporterà l’attività ordinaria della nostra polizia municipale. Una piccola operazione che potrà essere di grande aiuto”.