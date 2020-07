Porcari, filastrocche e intrattenimento per bambini in piazza

Appuntamento stasera (11 luglio) con La Musicastrocca in piazza Felice Orsi a Porcari, alle 21 ad ingresso libero.

La Musicastrocca, con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi coinvolge i bambini a cantare, mimare e giocare tra le rime e le note. I bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, canzoni da mimare e da ballare, drammatizzazioni coreografiche e cori.

Con la canzoneconosceranno le note e balleranno un valzer, oppure useranno tutto il loro corpo per rappresentare le rime della canzone. Con la “Fifastrocca” avranno l’importantissima occasione di giocare con la paura e faranno finta di essere il lupo, il pipistrello e la strega. Con Il bosco stellato faranno l’esperimento di ascoltare ad occhi chiusi, un racconto musicato tra lucciole e folletti, per poi raccontare che cosa sono riusciti a vedere. E tante altre filastrocche, canzoni e sorprese. Lo spettacolo alterna le filastrocche di Massimiliano Maiucchi a canzoni

tradizionali. Dai 3 anni in su.

L’appuntamento rientra nelle iniziative dell’estate porcarese organizzate dal Comune di Porcari e nel calendario del Lucca Teatro Festival organizzato dalla Cattiva Compagnia Teatro.