Silmarc Pharma dona 25mila mascherine al Comune di Capannori

L’azienda Silmarc Pharma di Guamo ha donato al Comune di Capannori 25 mila mascherine chirurgiche. L’ente di piazza Aldo Moro distribuirà i dispositivi di sicurezza alle associazioni del territorio che ne faranno richiesta per utilizzarle durante eventi di vario genere e le metterà anche a disposizione del pubblico che si reca nelle sedi comunali e dei dipendenti.

L’amministrazione comunale ringrazia la Silmarc Pharma per questo bel gesto di generosità nei confronti della comunità capannorese in una fase in cui l’utilizzo della mascherina è ancora molto importante come misura anti Covid 19.