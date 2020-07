Altopascio, nuovo dottore in servizio negli studi medici di Spianate

Si ampliano gli studi medi pubblici Accorsini di Spianate. A far parte del team è infatti entrato un nuovo dottore, Gianni Puccinelli, che visita tutti i venerdì dalle 9 alle 12 negli studi di via Bruno Nardi. Un servizio che si va ad aggiungere a quello del dottore Fausto Berti, già attivo dal novembre scorso i mercoledì e giovedì.

Inaugurati lo scorso novembre, gli studi medici Pierguido Accorsini, storico farmacista di Spianate, sono tornati nella frazione dopo 16 anni di assenza, grazie anche alla mobilitazione della popolazione residente, che negli anni scorsi aveva dato vita a una raccolta firme per richiedere la riattivazione del servizio, e al mondo associativo attivo sul territorio, dai Fratres di Spianate agli Auser di Altopascio.

La struttura, nuova, moderna, fornita di tutti i servizi, sia per i pazienti che per i dottori, con ambienti grandi e attrezzati a disposizione delle esigenze di chiunque, permette la presenza di più dottori che a rotazione possono offrire la propria professionalità ai cittadini della frazione. “Questo, d’altronde, è stato l’obiettivo dell’amministrazione comunale fin dall’inizio – spiega la sindaca Sara D’Ambrosio – Recuperare un immobile inutilizzato per garantire un servizio primario ad oltre 4 mila persone, che dallo scorso novembre possono recarsi dal dottore come maggiore facilità, avendolo a pochi passi da casa”.