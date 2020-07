Lavori Acque, possibili disagi giovedì a Villa Basilica

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Villa Basilica, giovedì (16 luglio) dalle 8,30 alle 12,30 sarà interrotta l’erogazione idrica nelle vie Bonocchi, Rimogno e delle Cartiere, nel tratto compreso tra Ponte di Rimogno e Ponte a Villa.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero venerdì (17 luglio) nello stesso orario. Per chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare Acque spa al numero verde 800 983 389.