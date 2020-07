Segromigno, al via il progetto per una nuova pista ciclabile

Move Capannori passerà anche da Segromigno. E’ infatti stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per l’istituzione di una pista ciclabile lungo la via Nuova, dalla località Piaggiori a via delle Ville.

Un ulteriore tassello che consentirà di collegare i centri abitati ai maggiori punti di interesse per promuovere quella mobilità versatile di emergenza suggerita dalle recenti disposizioni governative. Un intervento complessivo da oltre 78 mila 600 euro spartiti nei due lotti di interventi, il primo per le opere che devono essere realizzate in via Nuova, il secondo per via delle Ville.

Sempre a Segromigno sarà realizzato da Acque spa un nuovo acquedotto. Per questo da oggi (13 luglio) fino al 22 luglio in via dei Bocchi sarà istituito il senso unico alternato.