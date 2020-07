Capannori, aperto il bando per la gestione dei corsi sportivi comunali 2020-2021

È aperto il bando per l’affidamento in gestione dei corsi sportivi comunali 2020-2021 di Capannori ed è rivolto ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, società, ed altri soggetti iscritti al settore sportivo del Forum delle associazioni del Comune di Capannori, con l’eccezione delle discipline sportive che non vengono proposte da questi.

I corsi si articoleranno in due percorsi, distinti in macro aree: attività rivolte al benessere psico-fisico e attività propedeutiche per l’avviamento alle diverse discipline sportive e inizieranno il prossimo ottobre per terminare a maggio 2021.

“Il nostro obiettivo è promuovere lo sport per tutti – afferma l’assessore allo sport Lucia Micheli – Per questo i corsi sportivi comunali propongono attività rivolte anche a persone diversamente abili e a coloro che vivono situazioni di disagio sociale ed economico, affinché tutti i cittadini possano avere le stesse opportunità anche nella pratica sportiva. Questi corsi rappresentano un’occasione significativa per promuovere l’incremento dell’ attività sportiva sul nostro territorio e avviare allo sport chi ancora non lo pratica, perchè crediamo nell’importanza del benessere psico-fisico delle persone, attraverso un’offerta molto ampia di discipline rivolte ad ogni età e calibrate sulle diverse esigenze. Anche per la prossima stagione, così come già per la scorsa, abbiamo voluto puntare principalmente sulla partecipazione delle associazioni sportive del Forum, al fine di valorizzare le competenze, l’impegno e la passione che dimostrano nel portare avanti le loro attività, riconoscendo così il prezioso ruolo che svolgono per la nostra comunità”.

Tra le attività del percorso Benessere psico-fisico rientrano l’attività fisica adattata (Afa) e quelle per il benessere e ludico-ricreative. Tra le discipline che fanno parte del percorso Avviamento alle discipline sportive troviamo, ad esempio, le arti marziali e le attività equestri. Le tariffe di tutti i corsi, ad esclusione di quelli residenziali, ormai invariate da alcuni anni, saranno comprese tra i 125 e i 160 euro e saranno differenziate per ragazzi, adulti ed anziani (over 65).

La richiesta per la gestione dei corsi, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando l’apposito schema, allegato B al bando e per ogni singolo corso proposto dovrà essere compilata una scheda (allegato C).

Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Capannori, su appuntamento, chiamando i numeri 0583,428370, 0583.428760, o inviate per email all’indirizzo fax.protocollo@comune.capannori.lu.it., o per posta (non fa fede la data del timbro postale) entro e non oltre lunedì 24 agosto.

Il bando e gli allegati sono reperibili sul sito internet del Comune di Capannori nella sezione sport e all’ufficio sport. Per informazioni: 0583.428429 e 0583.428422.