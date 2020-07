Capannori, nuovi bagni pubblici in piazza Aldo Moro aperti per mercati ed eventi

Saranno usufruibili il mercoledì e il venerdì mattina in occasione dei mercati e durante gli eventi ospitati nella piazza a partire da quelli estivi di prossimo inizio

Dalla prossima settimana in piazza Aldo Moro, sul lato sud del palazzo comunale, apriranno due bagni pubblici a disposizione dei cittadini. I nuovi servizi igienici saranno usufruibili il mercoledì e il venerdì mattina, giorni in cui si svolgono il mercato contadino e il mercato generale settimanale e in occasione degli eventi che animeranno piazza Aldo Moro, a partire da quelli estivi che prenderanno il via prossimamente interessando anche l’area verde situata sul retro del Municipio.

“Con l’apertura dei bagni pubblici vogliamo dare un nuovo e utile servizio a tutti coloro che frequentano piazza Aldo Moro in occasione dei mercati del mercoledì e del venerdì e per assistere ai vari eventi a partire da quelli che inizieranno a breve nell’area verde dietro la sede comunale e nella stessa piazza – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – Un modo per rendere più confortevole per i cittadini un giro al mercato e la partecipazione agli eventi estivi serali che stanno per prendere il via ed in generale alle manifestazioni che saranno ospitate nella rinnovata piazza del Comune”.