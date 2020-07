Un altro weekend di eventi e grandi ospiti per l’Estate Porcarese

Tris d’assi per il secondo weekend lungo dell’Estate Porcarese. Dopo il successo della tre giorni inaugurale di street food, musica, teatro e arte di strada, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, ecco che piazza Felice Orsi si prepara a ospitare talk show, operetta e teatro della memoria.

Ad aprire sarà proprio l’ospite di punta della manifestazione, il magistrato Gherardo Colombo, che venerdì (17 luglio) alle 21 condividerà con i presenti momenti della sua esperienza, professionale e umana. Dialogheranno con lui l’assessora alla cultura Roberta Menchetti e il giornalista Marco Innocenti. Al centro del dibattito, che lascerà ampio spazio anche alle domande dal pubblico, la pandemia di Covid-19: un punto di osservazione, quello di Colombo, informato e lucido, anche come cittadino lombardo.

L’incontro sarà occasione per ripercorrere le restrizioni che hanno coinvolto l’Italia intera, con una riflessione sui possibili scenari futuri. La conversazione permetterà anche di affrontare i cambiamenti nell’opinione pubblica rispetto alla magistratura, con un balzo indietro agli anni dell’inchiesta di Mani Pulite, che vide Colombo impegnato in prima linea. L’analisi del magistrato ripercorrerà la storia d’Italia dagli anni del terrorismo ai giorni d’oggi, svelandone retroscena inediti. In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara, in via Roma 121. L’ambiente sarà preventivamente sanificato per questa evenienza.

Sabato (18 luglio), sempre alle 21, andrà in scena Bentornata Operetta!, spettacolo promosso dalla Fita (federazione italiana teatro amatoriale) di Lucca. L’associazione musicale L’Allegra Operetta porterà a Porcari le più belle melodie del genere intersecate con simpatiche scenette: al pianoforte Simona Gemignani accompagnerà il soprano Cosetta Gigli, il baritono Dante Francesconi e il tenore Massimo Gentili; barzellette, monologhi, dialoghi col pubblico saranno affidati dal brillante comico Franco Bocci, con il contributo dell’eclettico performer Luca Giannecchini. Allo spettacolo prenderanno parte anche le allieve della scuola di danza Maria Letizia Torrini.

Infine domenica (19 luglio) spazio all’impegno civile con lo spettacolo Falcone e Borsellino, gli ultimi paladini. Una produzione Experia, Cantiere Obraz e Gentilgesto, che coinvolge l’attore palermitano Maurizio Monte e Alessandro J. Bianchi, porcarese, nella duplice veste di attore e regista. Dal loro incontro e dalla comune passione per la cultura della cittadinanza è nato questo progetto, che porta il linguaggio del teatro a servizio della memoria. Quella collettiva, quella che ci riporta al 1992, anno di confine, complesso, quando la fine della prima repubblica fece da sfondo agli attentati di mafia in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Su questo territorio, a 28 anni esatti dalla strage di via D’Amelio, si muove lo spettacolo di Bianchi, intenso e mai retorico.

Si consiglia di presentarsi agli appuntamenti con mezz’ora di anticipo per agevolare gli ingressi nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19.