Montecarlo, arriva l’ok del Prefetto: la festa del vino si farà

La festa del vino di Montecarlo si farà. In un anno particolare legato all’emergenza sanitaria, in cui tante feste legate alla tradizione sono state annullate, Montecarlo conferma il suo principale evento di valorizzazione e promozione del paese, delle sue bellezze artistiche e paesaggistiche, delle sue numerose eccellenze culturali, delle sue secolari tradizioni storiche e religiose, dei suoi prodotti tipici.

Il Comune, dopo aver inviato un progetto ad hoc per una festa nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, ha ricevuto l’ok da parte del Prefetto. Si è acceso il semaforo verde e adesso Montecarlo è già a lavoro per i preparativi di una delle feste più antiche della Toscana. La prima edizione della manifestazione del settembre montecarlese ha avuto luogo nel lontano 1968. Nel corso degli anni il suo nome è cambiato: prima sagra del vino, poi mostra mercato dei vini tipici, ed ancora Montecarlo in festa, Montecarlo, Terra di Vino, fino all’attuale festa del vino, una manifestazione che da sempre mira a promuovere turisticamente e commercialmente l’antico borgo, i suoi prodotti tipici – quali il vino e l’olio – e le strutture ricettive e ristorative presenti sul territorio.

Sarà una festa all’insegna della sicurezza: vietati gli assembramenti, tavoli distanziati con le prenotazioni e percorsi di entrata e di uscita separati. Si ipotizza una festa più lunga, con una durata di 13 giorni. Ci sarà, naturalmente, da monitorare l’evoluzione della pandemia, ma al momento la situazione in Toscana sembra sotto controllo. In un anno che verrà ricordato per il coronavirus, Montecarlo vuole ripartire dal suo prodotto tipico, il vino.