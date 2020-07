Ludoteca itinerante, appuntamento ad Artemisia

Gioco libero, esperienze di socializzazione e laboratori educativi… tutto all’aria aperta: da martedì (21 luglio) in tutta sicurezza, riparte la Ludoteca itinerante a Capannori. Le attività, che rientrano nel progetto Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà, si terranno il martedì pomeriggio alla biblioteca Ungaretti al polo culturale Artemisia di Tassignano e sono rivolte ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Per le disposizioni anti-contagio, dovute all’emergenza covid-19, l’accesso sarà per 5 bambini con 1 solo genitore, su prenotazione settimanale da fare per email a ludotecacapannori@gmail.com in orario 16.30-18. Le attività saranno svolte tutte all’aperto e in caso di pioggia verranno annullate. I genitori, come gli educatori presenti, dovranno sempre indossare la mascherina, non necessaria invece per i bimbi. Pur con queste particolari modalità, grazie al Comune di Capannori e alla Cooperativa La Gardenia ripartono le attività in presenza di uno dei percorsi più attesi da grandi e piccini previsto da Lucca In: il progetto promosso dal Comune di Lucca che coinvolge tutti i Comuni e gli enti del terzo settore della Piana di Lucca e che è finanziato all’interno del fondo per il contrasto alla povertà educativa. La Ludoteca Itinerante, sempre al Polo Artemisia, andrà avanti tutti i martedì dalle ore 16.30 alle 18, fino a martedì 18 agosto.