Zappia (Lega): “Clienti ammassati nel bar, il Comune usa due pesi e due misure”

Polemiche per gli assembramenti davanti ai locali della movida. Non solo a Lucca ma anche a Capannori, dove solleva il caso il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia inviando anche la foto di un bar del centro: “Alcuni cittadini preoccupati mi hanno segnalato che c’erano più di cento persone, come si vede nella foto senza mascherine e tutti ammassati. Mentre il sindaco, ci fa svolgere il consiglio comunale in video conferenza, quando nella sala del consiglio c’è il giusto distanziamento per fare le adunaze e evitare assemblamenti (cercano di metterci bavaglio a non discutere dei problemi che riguardano i cittadini). Perché non usa lo stesso sistema sugli immobili di proprietà del comune? Perché non manda i vigili? Perché non ascolta i cittadini? Invece l’amministrazione fa due pesi e due misure, perché questa disparità? Tutto questo alla faccia del contagio”.