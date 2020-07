Altopascio, la banda Zei torna in piazza per il concerto di San Jacopo

Torna il concerto della banda Giuliano Zei di Altopascio. E torna per festeggiare San Jacopo, patrono della cittadina del Tau. L’appuntamento è per venerdì (24 luglio) alle 21,15 nella storica piazza Ospitalieri, nel cuore del paese. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

“Il concerto di San Jacopo è uno degli appuntamenti tradizionali dell’estate altopascese – commentano gli assessori Martina Cagliari e Adamo La Vigna -. Abbiamo lavorato affinché si potesse tenere anche quest’anno, nonostante il Covid-19. Ci siamo riusciti e ringraziamo i musicisti per l’entusiasmo che mettono in ogni cosa che fanno e per l’attaccamento che dimostrano ogni giorno al nostro paese. Il concerto, che sarà organizzato nel rispetto dei protocolli di sicurezza, fa parte di questa estate altopascese diversa da quella degli anni passati, ma comunque attraversata da quella voglia di sempre di stare insieme e accogliere persone in paese”.

L’estate di Altopascio prosegue con il lunapark nel piazzale Aldo Moro. Le giostre resteranno in paese fino al 2 agosto (apertura dalle 18), con la novità che ogni lunedì, dalle 20 alle 21, le attrazioni sono gratuite. Venerdì (24 luglio), inoltre, torna anche Notti magiche, le serate a tema pensate dal Centro commerciale naturale, con negozi e locali aperti in notturna e via Cavour chiusa al traffico. Tutti i giorni, infine, fino al 31 luglio e poi di nuovo dal 1 al 31 agosto, in piazza Ospitalieri c’è Arena Puccini, il cinema sotto le stelle. Per consultare il programma aggiornato:comune.altopascio.lu.it/pa/wp-content/uploads/poster-cinema_2020-4.pdf.