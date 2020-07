Capannori, da fine luglio saranno in pagamento i contributi in conto affitto 2019

Saranno in pagamento a partire dalla fine di luglio i contributi in conto affitto 2019 che sono stati assegnati a 212 famiglie del territorio. Le risorse stanziate lo scorso anno dall’amministrazione Menesini per questa misura a sostegno dei cittadini che si trovano in difficoltà a pagare autonomamente il canone di locazione della casa dove vivono ammontano complessivamente a 54 mila euro, cui si aggiungono risorse regionali per un totale di 134mila e 844 euro. Il pagamento del contributo verrà effettuato tramite bonifico per coloro che hanno comunicato le coordinate bancarie, oppure alla banca Monte dei Paschi di Siena via Romana 243.

Sarà erogato un contributo massimo di mille e 198 euro. Il valore Ise per accedere ai contributi affitto per lo scorso non doveva essere superiore a 13mila e 338,26 euro.

“Anche per lo scorso anno diverse famiglie del territorio hanno ottenuto questo importante sostegno – afferma il vicesindaco con delega alla casa, Matteo Francesconi – L’erogazione di contributi che vanno ad integrare i canoni di locazione è una delle misure più importanti che la nostra amministrazione realizza nel settore delle politiche abitative a sostegno delle fasce di popolazione che si trovano in difficoltà economiche. Un sostegno concreto che affianca altre azioni in questo settore. Oltre ai contributi in conto affitto altre misure di sostegno riguardano l’emergenza abitativa e il reperimento di alloggi nel libero mercato”.

Ancora aperto fino al prossimo 4 agosto il bando per i contributi in conto affitto 2020. I contributi in conto affitto sono suddivisi in 2 fasce: fascia A e fascia B. Sono collocati nella fascia A i cittadini il cui valore Ise risulti uguale o inferiore all’importo di 13mila e 338,26 (importo di due pensioni minime Inps per l’anno 2020) e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14 per cento. Sono collocati nella fascia B i cittadini il cui valore Ise risulti compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime Inps, ammontante a 13mila e 338,26 euro e l’importo di 28mila er 770,41 per l’anno 2020, con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore Ise non inferiore al 24 per cento.

Per accedere ai contributi è necessario possedere determinati requisiti, tra cui essere residenti nel Comune di Capannori ed essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo. Inoltre il valore del patrimonio mobiliare non deve superare i 25 mila euro e il patrimonio complessivo non può superare il limite di 40mila euro. Tutti gli altri requisiti sono consultabili nel bando pubblicato sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione Servizi sociali – Sostegno all’abitare insieme al modello di domanda.

Le domande per partecipare al bando devono essere presentate entro le 16,30 del 4 agosto secondo le seguenti modalità: per posta raccomandata all’indirizzo Comune di Capannori piazza Aldo Moro, 1 specificando oggetto bando;- per posta certificata all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it @cert.legalmail.it.;-direttamente agli uffici comunali solo su appuntamento chiamando ai numeri 0583.428767o 0583.428427.

La domanda può essere scaricata dal sito del Comune o ritirata di fronte alla sala d’attesa dell’Urp (senza appuntamento). Per informazioni e aiuto alla compilazione è possibile telefonare ai numeri 0583.428767 o 0583.428427.