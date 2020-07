Piccole donne apre a Capannori la rassegna ‘…Ma la notte sì’

Si apre domani (22 luglio) con la proiezione del film in prima visione Piccole donne di Greta Gerwig (Usa 2019, 135′) il sipario sulla rassegna …Ma la notte sì promossa dall’amministrazione Menesini e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17 e Grimaldi Impianti con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alcune aziende del territorio. La rassegna, che si svolge nell’area verde sul retro del municipio, oltre a prime visioni cinematografiche e pellicole che hanno fatto la storia del cinema prevede anche concerti, spettacoli teatrali e incontri.

Gli altri film in cartellone nella prima settimana della rassegna sono altre due prime visioni, Odio l’estate di Massimo Venier (Italia 2020,110′) che sarà proiettato giovedì 23 luglio e La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (Italia, 2019, 119′) in programma sabato (25 luglio).

La biglietteria apre alle 20,30 e l’inizio dei film è previsto alle 21,15.

Prime visioni biglietto 5 euro, ridotto 3 euro per i nati dal 2010. I biglietti per il cinema (sia per i film a pagamento che per quelli gratuiti) possono essere prenotati sulla pagina www.cineforumezechiele.com fino alle ore 18 di ogni giorno e devono essere ritirati alla biglietteria entro le 21.

È necessaria la prenotazione per avere il posto assicurato. L’accesso è consentito anche a coloro che non prenotano fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo le vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19. I posti sono numerati e preassegnati ed è obbligatorio occupare i posti indicati sul biglietto.