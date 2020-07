Piano strutturale intercomunale, ecco gli info point per raccogliere proposte

Venerdì (24 luglio) dalle 9 alle 12 il punto di ascolto itinerante che raccoglie le idee e le proposte dei cittadini sullo sviluppo urbanistico della Piana farà tappa a Capannori, in piazza Aldo Moro, mentre domenica (26 luglio) dalle 9 alle 12 sarà a Villa Basilica al mercato contadino delle Pizzorne e al Parco avventura.

Prosegue la seconda fase del percorso partecipativo ‘Ascolta la Piana’ per la redazione del nuovo Piano strutturale intercomunale ‘4 Comuni per un territorio’ dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Un nuovo ed importante strumento urbanistico con cui per la prima volta in modo condiviso e con una visione sovracomunale si andrà a disegnare il futuro di questa ampia e importante area della Piana lucchese. ‘

Ascolta la Piana’ è un’importante fase di coinvolgimento degli abitanti per identificare le migliori azioni di sviluppo sostenibile del territorio da qui a 20 anni. Con il supporto di Sociolab il “Punto mobile di ascolto”, con la presenza di facilitatori esperti, raccoglierà il contributo della cittadinanza e fornirà informazioni utili alla comprensione dello strumento urbanistico in corso di redazione. Successivamente, saranno realizzati una serie di incontri tematici di co-progettazione aperti a tutta la cittadinanza e un evento di confronto e riflessione finale, dove saranno presentati anche i risultati della partecipazione.

All’indirizzo web progettiamolapiana.it è possibile consultare il documento di avvio del procedimento, la Guida del partecipante e i report dei focus groups svoltisi tra febbraio e marzo con i portatori di interesse. Al medesimo indirizzo sono disponibili anche il calendario degli appuntamenti e gli altri materiali prodotti durante il percorso di partecipazione, gli elaborati tecnici in corso di redazione e le osservazioni prodotte a seguito dell’adozione del Piano.

Dal 1 agosto sarà online la sezione partecipazione dove i cittadini potranno inserire i propri contributi entro il 15 ottobre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la garante dell’informazione e della partecipazione per il Piano strutturale intercomunale, Simona Bottiglioni all’indirizzo mail garante@progettiamolapiana.it