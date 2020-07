Baronti: “Compostaggio, accordo con Livorno è il peggior errore di Menesini”

“Uno dei peggiori errori di questa amministrazione e un enorme danno per il nostro comune. Non c’è niente di cui vantarsi”. Lo afferma l’ex assessore all’ambiente di Capannori Eugenio Baronti, ribadendo la sua assoluta bocciatura allo spostamento del sito per l’impianto di compostaggio a Livorno.

Previsto nel Capannorese, l’impianto rappresentava, per l’ex assessore regionale, la conclusione virtuosa del progetto di riciclo rifiuti a impatto zero, iniziato nel comune di Capannori con la transizione alla raccolta porta a porta. Una storia lunga e travagliata, conclusasi con la recente decisione della giunta Menesini di realizzare l’impianto a Livorno: “Se ne è iniziato a parlare già trent’anni fa con Micheloni, sindaco di Capannori dal ’95 al ’99. Ma la proposta di realizzare l’impianto a Salanetti partì dal sindaco Martinelli, insieme ai finanziamenti nazionali del ministero dell’ambiente. Tuttavia, la presidente dell’Ascit non presentò la richiesta. Un primo stallo, seguito nel 2004 dalla bocciatura di Salanetti dalla prima giunta Del Ghingaro: a me Del Ghingaro dette il compito di dialogare col ministero dell’ambiente, per spostare i finanziamenti dell’opera in un’altra locazione – spiega Baronti, assessore all’ambiente fino al 2007, anno in cui, prima di entrare nella giunta regionale, è l’autore della delibera che individuava per l’impianto di compostaggio il sito del Frizzone – Dal 2004, con il definitivo abbandono dell’idea di Salanetti, al maggio 2007 passò un bel po’ di tempo, e per fare questa delibera mi toccò mettere sul tavolo le mie dimissioni – racconta – Il sindaco infatti perdeva tempo, ma era l’atteggiamento generale: tutti ritenevano l’impianto di compostaggio urgente e necessario perché era la cosa più logica, soprattutto per un comune come Capannori che dal 2005 aveva iniziato la raccolta differenziata porta a porta, eliminando i cassonetti”.

“Realizzare l’impianto era un atto dovuto per chiudere il ciclo del riciclaggio. Ma nella pratica si è fatto di tutto per farlo saltare. A partire dall’annullamento della mia delibera sul Frizzone, pochi mesi dopo che io andassi in regione”, osserva Baronti, che nel 2007 fu chiamato dal governatore Claudio Martini nella giunta regionale, dove ricoprì le deleghe alla ricerca, all’università, al diritto alla casa, all’edilizia sostenibile e alla tutela dei consumatori e utenti.

Situata al casello autostradale di Capannori, secondo l’ex assessore la località del Frizzone aveva più di una ragione per essere la soluzione migliore per l’impianto: “Permetteva di costruire una sinergia col vicino depuratore dei fanghi. Normalmente, infatti, nei paesi del nord Europa gli impianti di compostaggio integrano la gestione dei rifiuti, i fanghi e la depurazione dell’acqua – spiega l’ex assessore – perché la parte dell’organico può essere aggiunta ai digestori anaerobici all’interno dei fanghi, permettendo quindi di utilizzare anche i fanghi stessi per produrre biometano. Il primo progetto dagli anni ’90 agli inizi del 2000 non prevedeva il digestore anaerobico, inserito nel 2008 perché permette di sfruttare i rifiuti e la massa organica due volte, sottraendoci biogas che depurandolo diventa biometano. Poi può essere recuperato attraverso un trattamento con sistema aerobico, realizzando un compost di qualità”.

Un sito preferibile anche perché, secondo l’ex assessore, potrebbe risolvere in parte il problema dei cattivi odori causati dalla presenza dei fanghi: “Credo che un impianto di compostaggio in questo luogo non rappresenti un carico in più d’inquinamento per gli abitanti di Cologora, Tassignano e Paganico, il contrario”, afferma Baronti, rispondendo alla polemica sollevata da Liano Picchi. Secondo il membro dei comitati ambientali di Colognora, Paganico e Tassignano, un impianto di compostaggio al Frizzone sarebbe una ‘forma di mancato rispetto di minoranze già tartassate dal depuratore di quattro comuni, quello di una multinazionale del cartario, il casello autostradale e lo scalo ferroviario’: “Sono tre anni che persistono cattivi odori al casello autostradale – osserva Baronti – Un odore nauseabondo, prodotto proprio dai fanghi non digestati. Infatti accumulandosi – spiega – i fanghi bagnati entrano in putrefazione producendo un odore che potrebbe scomparire attivando i digestori anaerobici”.

“Inoltre, un impianto di compostaggio non si può costruire ovunque: ci sono delle regole da rispettare – sottolinea l’ex assessore – Regole che escluderebbero la sua localizzazione a Poderacci, deliberata dall’amministrazione Del Ghingaro in sostituzione del Frizzone nel dicembre 2009″.

“Una scelta fatta per cancellare il progetto – sostiene Baronti – Ci fu infatti uno studio alla fine degli anni ’90 affidato dalla provincia a Ambiente Italia, su sette siti autorizzati già valutati sull’impatto ambientale, al contrario di Poderacci che non risultava fra questi. Per inserire un impianto nella programmazione una volta considerato idoneo al sito scelto, servono un anno o due, mentre per Poderacci era necessario molto più tempo perché lo studio di fattibilità e di impatto non era ancora stato fatto. Ci fu poi contestato che non potevamo realizzare l’impianto al Frizzone perché non figurava nel piano territoriale di coordinamento della Provincia, né nel Piano Regolatore di Capannori, tuttavia nessuno dei sette siti c’era. Tutto ciò a dimostrazione che Poderacci fu una scelta assurda, studiata per individuare una zona dove l’impianto non sarebbe mai stato costruito”.

Scelta che inoltre, ricorda Baronti, oppose il comune di Capannori alla provincia di Lucca guidata da Stefano Baccelli, spaccando in due la maggioranza di centro inistra. Per realizzare l’impianto, infatti, il programma elettorale privilegiava il recupero e ripristino di aree già compromesse, come il Frizzone, disincentivando invece le aree verdi agricole: “Il 2010-2011 fu un anno cruciale per la storia del sito – racconta Baronti – Durante un’assemblea popolare autoconvocata cui parteciparono veramente tutti-c’erano Italia Nostra, il Wwf, dirigenti dell’Ascit, i rappresentanti di Sinistra Ecologia e Libertà, ma anche Coldiretti e Confagricoltura illustrai un progetto che prevedeva il riutilizzo di un’ex azienda chimica tuttora in disuso, nel Frizzone”.

Una ubicazione, spiega l’ex assessore, preferibile anche per la sua posizione strategica, trovandosi all’uscita dell’accordo autostradale: “Poderacci è una zona verde agricola, una delle poche sopravvissute nel capannorese, e a pochi chilometri in linea d’aria dal centro sportivo e la piscina di Capannori: non si costruisce un impianto di compostaggio all’inizio del paese, e poi lontano dal depuratore. Come neanche dentro una città per gli ovvi motivi del traffico pesante: per questo – continua Baronti – vicino all’autostrada sarebbe stato perfetto, i camion avrebbero raggiunto l’impianto senza attraversare la Piana. Perché a parte quelli di Capannori, sarebbero arrivati rifiuti da Castelnuovo, Viareggio, Seravezza, da tutti i comuni insomma… e probabilmente anche da Pisa”.

Inserito all’inizio degli anni Novanta nel piano provinciale dei rifiuti, il progetto dell’impianto di compostaggio è nato e stato pensato fin dall’inizio come un servizio per tutti i comuni della provincia, afferma l’ex assessore: “Anche perché Capannori produce circa 4500-5000 tonnellate di rifiuti l’anno, mentre l’impianto è tarato per 60000 tonnellate annue. In seguito alla riforma della regione che creò gli Ato, Ambiti territoriali ottimali (Ato), nacque l’Ato Toscana Costa di Lucca, Pisa, Livorno, Massa Carrara: l’impianto di Capannori passò dal piano provinciale a quello di ambito – prosegue Baronti – diventando addirittura un servizio per tutto l’Ato. Un impianto di area vasta che può essere realizzato benissimo a Capannori: al contrario di quel che afferma Ciacci”.

Perché quindi, dopo 30 anni, la decisione di spostarlo dal Capannorese dove era stato pensato fin dall’inizio? “È vero – dice l’ex assessore – che in un’ottica ambientale, basta realizzarlo l’impianto: che si trovi a Livorno o Capannori non fa differenza. Ma la perdita per il comune in termini occupazionali e di ricchezza, è enorme: basta pensare che i cittadini di Capannori avrebbero già risparmiato un totale di 5-6 milioni di euro con un impianto sul proprio territorio, azzerando i costi di trasporto dei rifiuti: somma assolutamente non indifferente per un comune. Raccogliere i rifiuti porta a porta-continua- differenziandoli, per poi portarli in giro per l’Italia, è un controsenso: in una fase di transizione, quei 5-6 anni necessari per la realizzazione dell’impianto, può avere un significato. Ma in questo modo, lo si farà per sempre – denuncia l’ex assessore, che aggiunge – Si tratta inoltre di una grande perdita di credibilità per il comune di Capannori, che ha avuto una risonanza enorme proprio grazie a questo progetto, diventando un punto di riferimento e di eccellenza a livello nazionale nella gestione dei rifiuti. Sono stato chiamato a illustrarlo nelle conferenze di comuni e università in tutta Italia. Fu inoltre per Del Ghingaro un trampolino di lancio durante la sua campagna elettorale, cui deve parte del successo della propria amministrazione”.

Amministrazione cui subentra, nel 2014, la giunta Menesini, che fa dell’impianto un argomento di campagna elettorale: “Tuttavia il sindaco, una volta eletto, non ha risollevato la questione – osserva Baronti – Diceva che l’impianto lo avrebbero fatto, senza rispondere alle mie richieste di indicarmi un sito prima della campagna elettorale. Ma da sindaco non ne ha più parlato: lo stesso il Pd e le forze della maggioranza, solo noi di Sinistra Ecologia e Libertà cercavamo di discuterne. Ma l’amministrazione sorda ha dato l’impressione di voler fare cadere tutto nel dimenticatoio. “È – continua – la logica di una politica morta, senza coraggio, testa di coda del senso comune mentre dovrebbe trainare i cambiamenti: fosse per il senso comune, non si potrebbe realizzare niente: ma tutte le grandi riforme nella storia sono avvenute sfidandolo, non facendo sondaggi per assecondare ciò che la gente pensa. Come si è fatto per chiudere le mura al traffico cittadino, divenute un parco pubblico, e per liberare piazza Grande dalle automobili: due rivoluzioni inizialmente osteggiate. Ma provate a pensare oggi la città di Lucca senza queste conquiste? La politica deve avere il coraggio di lanciare delle sfide culturali, come un tempo”.

“Figlia del berlusconismo, schiava del consenso e attaccata ai sondaggi” secondo Eugenio Baronti la politica deve cambiare. “Serve un rinnovamento. I giovani chiedono di cambiare, domanda che bisogna accogliere cercando qualcuno che sappia dialogare con le nuove culture dell’ambientalismo. Vogliono una sinistra nuova, capace di guidare questa regione verso altre prospettive: per questo alle regionali non sosterrò Giani, figura di continuità col presente, ma Fattori (già candidato alle regionali del 2015 da cui uscì consigliere insieme a Paolo Sarti, il presidente di ‘Sì Toscana a Sinistra’ corre per le elezioni regionali di settembre 2020, ndr). Tommaso Fattori è stato nel comitato promotore del referendum per la pubblicizzazione dell’acqua: una grande battaglia di civiltà ed è sempre stato coerente con questa impostazione dell’acqua pubblica. Consigliere più presente negli ultimi cinque anni, che ha fatto il maggior numero di interpellanze e presentato numerose proposte di legge: questo conta perché significa fare il proprio lavoro, svolgere il proprio dovere nei confronti dei cittadini. Cosa ormai propria di una minoranza: tanti politici non producono niente, o non si presentano nemmeno in consiglio. La politica di oggi è molto diversa da quando ho iniziato io”.

Nato nella Capannori degli anni Cinquanta, Eugenio Baronti ha sempre fatto politica ma mai vissuto con la politica. Attivo nel movimento studentesco degli anni Settanta e nelle battaglie ambientaliste, pacifiste e antinucleari, è stato fra i fondatori lucchesi di Democrazia Proletaria, e suo segretario provinciale fino allo scioglimento e la confluenza in Rifondazione Comunista. Dal ’97 al 2004 fa parte del Comitato politico regionale del Prc, e di quello nazionale dal ’97 al 2001: segretario della Federazione lucchese del Prc dal 1998 al 2004, viene eletto consigliere comunale di Capannori nel ’99, per poi ricoprire l’incarico di assessore all’ambiente nella prima giunta del Ghingaro (2004): “Durante la mia attività ho sempre lavorato. Prima come tecnico dipendente, poi presidente di una Srl nel settore della stampa, adesso amministro un’azienda privata. Gli unici tre anni in cui ho vissuto di politica sono quelli del mio assessorato nella regione Toscana, dal 2007: mentre come assessore comunale ero part time, da assessore regionale non è fattibile. Ho vissuto quindi con lo stipendio della politica, di cui però il 50 per cento davo a Rifondazione. Nel 2011 ho rinunciato al vitalizio previsto per assessori e deputati: lo consideravo un privilegio iniquo e ingiusto”.

“Candidarmi alle regionali? No, ho preso una pausa dalla politica – conclude Baronti – Essere assessore regionale è stata una bella esperienza, ma la politica mi ha deluso. Quando sono entrato, Rifondazione Comunista era una forza che aveva sempre il 15%, un radicamento enorme in Toscana e potevamo incidere sulle decisioni. Con il disfacimento e la crisi, è rimasto il Pd. Un partito che ha il controllo della Regione da quando è nata nel 1970. Perché non è che un’evoluzione, o meglio una regressione, del Pci e Pds. Un sistema di potere che mi rende da una parte orgoglioso di stare in Toscana, però va cambiato. Ci dev’essere un rinnovamento”.