Capannori, sold out il concerto di Antonella Ruggiero

Ha fatto registrare il tutto esaurito il concerto di Antonella Ruggiero svoltosi ieri sera (24 luglio) nell’area verde sul retro del Municipio nell’ambito della rassegna … Ma la notte sì promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17, e Grimaldi Impianti, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alcune aziende del territorio.

La famosa cantante, fondatrice e componente dei Matia Bazar, con una eccezionale carriera da solista a partire dalla metà degli anni ’90 ha proposto al numeroso pubblico presente il suo Concerto versatile interpretando i brani più famosi del suo lungo e fortunato percorso musicale. La rassegna di cinema, musica e teatro in programma fino al 30 agosto, prosegue questa sera (25 luglio) con la proiezione del film in prima visione La dea fortuna di Ferzan Ozpetek (Italia 2019, 119′) e domani sera (26 luglio) con il concerto di Leonardo Fiaschi, imitatore, cabarettista e cantante, divenuto noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione Colorado.

Di seguito gli appuntamenti della prossima settimana: mercoledì 29 Pinocchio di Matteo Garrone (Italia 2019, 125′)-prima visione; giovedì 30 luglio Otto e mezzo di Federico Fellini (Italia 1963, 138′ -grande cinema restaurato; venerdì 31 luglio Operativi! spettacolo comico per ragazzi-Eccentrici Dadarò (nell’ambito di Lucca Teatro Festival – rassegna ‘Che cosa sono le nuvole?’; sabato 1 agosto Favolacce di Fabio e Damiano D’Innocenzo (Italia 2020, 98′)-prima visione; domenica 2 agosto ‘Profumo di ottoni’- Quinto Aere, quintetto di ottoni: musica leggera e colonne sonore da film.

Cinema: apertura biglietteria alle 20,30, inizio film alle 21,15.Prime visioni: biglietto 5 euro, ridotto 3 euro per i nati dal 2010. I biglietti per il cinema (sia per i film a pagamento che per quelli gratuiti) possono essere prenotati sulla pagina www.cineforumezechiele.com fino alle 18 di ogni giorno e devono essere ritirati alla biglietteria entro le 21.

Spettacoli, musica e altri eventi: ingresso 21, inizio 21,30.I biglietti (gratuiti) per concerti, spettacoli e altri eventi possono essere prenotati sul sito http://www.legsrl.net (sezione …Ma la notte sì!.) o telefonicamente al numero 333 4700976

E’ necessaria la prenotazione per avere il posto assicurato. L’accesso è consentito anche a coloro che non prenotano fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo le vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19. I posti sono numerati e preassegnati ed è obbligatorio occupare i posti indicati sul biglietto.