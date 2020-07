Centri estivi e scuole, il Comune di Porcari investe oltre 100mila euro

Centri estivi e adeguamento degli spazi e delle aule didattiche delle scuole del territorio, Porcari investe 103mila euro. È questo il contenuto principale della variazione di bilancio votata dalla giunta guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari, che spende così i finanziamenti che arrivano dal governo per il sostegno del libro e dell’editoria libraria (7mila euro), per la realizzazione e il potenziamento dei centri estivi (poco meno di 27mila) e per l’adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule didattiche (70mila euro).

Nello specifico gli interventi riguardano la manutenzione ordinaria delle materne, elementari e medie (23mila euro), l’acquisto di libri per scuole e biblioteche (7mila euro), la sanificazione di locali dei centri estivi e il contributo per la loro realizzazione (oltre 19mila euro) e l’acquisto di beni durevoli per gli stessi (7500 euro), la manutenzione straordinaria delle scuole anche a seguito dell’emergenza Covid-19 e l’acquisto di mobili e arredi (circa 70mila euro).

Nella variazione di bilancio previsti anche 7mila euro in meno per la manutenzione ordinaria dei cimiteri.