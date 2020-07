Menù del territorio in agosto nei ristoranti di Capannori

L’amministrazione comunale di Capannori in collaborazione con Confcommercio Provincia di Lucca e Massa Carrara, Confesercenti Toscana Nord e Strada del vino e dell’olio Lucca, Montecarlo, Versilia, dopo il successo di ‘Estate al ristorante’ torna a promuovere i ristoranti del territorio che offrono piatti realizzati con prodotti locali di eccellenza ed ambienti confortevoli e sicuri, con la nuova iniziativa Agosto al ristorante-, vino, stelle e territorio-. Per aderire i ristoranti del territorio comunale devono proporre per il periodo 1-31 agosto un ‘menù del territorio’ comprendente un proprio piatto simbolo abbinato ad un vino locale.

“Sulla scia dei risultati positivi di ‘Estate al Ristorante‘, in collaborazione con le associazioni di categoria e la Strada del vino e dell’olio abbiamo pensato di proporre per il mese di agosto una nuova iniziativa di promozione della ristorazione locale rivolta ai cittadini, ma anche ai turisti – spiega l’assessore al commercio Serena Frediani-. L’intento è quello di valorizzare e promuovere i ristoranti del territorio e i loro punti di forza, quali ampi spazi all’aperto, piatti tipici e menu a chilometro zero, abbinati ai vini locali in un momento ancora delicato per queste attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria” .

Per aderire ad Agosto al ristorante è necessario inviare una mail all’indirizzo iniziative @comune.capannori.lu.it indicando il nome del ristorante, il numero di telefono, il menù del territorio proposto e la disponibilità di spazio esterno o meno.