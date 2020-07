Strade dissestate e pericolose a Marlia, la segnalazione di un cittadino.

“La strada di via delle Tese, che dalla localita Caipira raggiunge il percorso vita e la zona di Canapino a Marlia, e quelle limitrofi sono dissestate e pericolose – si legge nella segnalazione – sia per i passanti che per i mezzi, soprattutto quelli pesanti come i furgoni e i trattori”.

“Esse sono inoltre invase da piante e arbusti – prosegue la segnalazione – che invadono la carreggiata e che non vengono mai tagliate, se non da qualche passante che, prontamente automunito di forbici, pota le piante da sé per poter passare col proprio mezzo senza correre il pericolo di graffiare la carrozzeria del proprio mezzo. Risulta particolarmente pericoloso un tratto della strada nel quale vi è un piccolo ponticello che pian piano si sta sgretolando, e che non è munito di barriere di sicurezza”.

“La strada è molto frequentata da ciclisti, da bambini – spiega il lettore – e da turisti stranieri e anch’essi lamentano le condizioni delle strade. Lo scorso 7 luglio, un residente della zona è andato a fare un reclamo all’ufficio strade del comune di capannori dal geometra Belluomini – incaricato della manutenzione delle strade dal comune di Capannori – che, a sua volta, ha indirizzato il residente dal cantoniere al quale successivamente ha inviato le foto della strada spiegandone le condizioni. Il cantoniere ha risposto che la segnalazione sarebbe stata presa in carico dall’ufficio competente per procedere ad un sopralluogo, ma ad oggi non si sono ricevute notizie e le condizioni della strada non sono cambiate”.