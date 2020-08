Capannori, via alle domande per fare gli scrutatori

Fino al prossimo 16 agosto è possibile manifestare la disponibilità come scrutatori (per coloro che già sono iscritti all’albo) per le elezioni regionali e il referendum costituzionale in merito alle modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentariì che si terranno domenica 20 settembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15).

La domanda di disponibilità presente sul sito del Comune nella sezione ‘elettorale’ va presentata per email all’indirizzo fax.protocollo @comune.capannori.lu.it con allegata fotocopia del documento di identità. Chi ha già presentato la disponibilità per il referendum del 29 marzo 2020, poi rinviato, non deve ripresentarla. Sarà data precedenza alle persone disoccupate.