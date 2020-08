Prosegue il percorso partecipativo Progettiamo la Piana per la redazione del nuovo piano strutturale intercomunale 4 Comuni per un territorio dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Da lunedì (3 agosto) e fino al 15 ottobre i cittadini potranno inviare on line i loro contributi sul piano strutturale intercomunale sul sito www.progettiamolapiana.it dove sarà attiva un’apposita sezione.

I contributi hanno il valore di arricchire il percorso partecipativo grazie alla conoscenza e alla competenza di chi abita sul territorio e saranno utilizzati dai professionisti dei quattro Comuni nelle fasi di redazione del Piano. Nelle ultime settimane sul territorio sono stati presenti postazioni mobili per ascoltare e raccogliere le idee degli abitanti sullo sviluppo urbanistico della Piana dei prossimi anni. Tanti infatti i cittadini che si sono recati ai Point lab realizzati con il supporto di Sociolab e che sono stati intervistati su quattro temi rilevanti: ambiente, infrastrutture, spazio pubblico e sviluppo economico.

“Questa fase di urbanistica partecipata è di fondamentale importanza per costruire insieme il territorio dei prossimi 20 anni – affermano l’assessore all’urbanistica del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro, l’assessore all’urbanistica del Comune di Altopascio Daniel Toci, il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, l’assessore all’urbanistica del Comune di Villa Basilica, Giordano Ballini – Le idee e le proposte dei cittadini che vivono sul territorio sono infatti preziose dar vita ad un piano strutturale che tenga conto delle necessità e delle aspirazioni della comunità”.

All’indirizzo web progettiamolapiana.it è possibile consultare il documento di avvio del procedimento, la Guida del partecipante e i report dei focus groups svoltisi tra febbraio e marzo con i portatori di interesse. Al medesimo indirizzo saranno disponibili a breve anche i report dei Point lab e gli altri materiali prodotti durante il percorso di partecipazione e le successive osservazioni prodotte a seguito dell’adozione del Piano. Il percorso partecipativo proseguirà ad ottobre con laboratori di approfondimento e di co progettazione su specifiche tematiche che verranno comunicati sul sito appena calendarizzati.