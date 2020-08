A Ruota un reading dedicato a don Aldo Mei

Mercoledì (5 agosto) alle 21 a Ruota si svolgerà un’iniziativa a 76 anni dalla morte di Don Aldo Mei, il sacerdote originario di Ruota fucilato il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, per mano dei nazisti. Sul piazzale della chiesa di San Bartolomeo sarà proiettato il video del reading di letture in prosa e poesie a cura di Luciano Luciani Don Aldo e i suoi fratelli– testimonianze di fede e passione per gli ultimi-. Gli interpreti sono Simona Generali, Sandra Tedeschi e Andrea Faver.

Sono autori dei testi Luisa Mei, Elena Bono, Mario Tobino, Guglielmo Petroni, Lino Lista, Fabio Strinati, Kenneth Patchen. Il commento musicale è a cura di Maria Elena Lippi (violino). L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Provincia di Lucca, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, Parrocchia di Ruota e Associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990.

Per l’amministrazione comunale sarà presente la consigliera Claudia Berti.