Approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale di Artè, di proprietà del Comune di Capannori.

Tra i lavori in programma, per un investimento di 370mila euro, un intervento che attenua gli effetti negativi della copertura in vetro attualmente esistente: la copertura in vetro, infatti, oltre a deteriorare significativamente l’efficienza energetica dell’immobile, non ne permette l’uso in ogni condizione.

Foto 2 di 2



La copertura in vetro non permette di fatti l’uso diurno degli spazi, peraltro sempre più ricorrenti e richieste dalla collettività, relative alle proiezioni cinematografiche, ma anche per le realizzazione di installazioni di arti figurative e per eventi audiovisivi.

A causa della troppa luminosità che attraversa la copertura durante il giorno o del troppo rumore a cui si è esposti internamente nelle giornate di pioggia, l’immobile richiedeva interventi da tempo.

Gli altri lavori previsti nel progetto riguardano anche il miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato e della sua fruibilità, attraverso opere da realizzare sulla copertura, infissi esterni e impianti di illuminazione: gli accorgimenti tecnici proposti in questo progetto di riqualificazione e ristrutturazione, consentono di abbattere significativamente i consumi energetici del fabbricato.

A completamento del progetto sono previsti lavori di straordinaria manutenzione e opere connesse al rinnovo del certificato di prevenzione incendi.