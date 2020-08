Mobilità, ambiente e spazi urbani: D’Ambrosio incontra Italia Nostra Valdinievole

Mobilità, ambiente, spazio urbano, consumo di suolo: sono questi alcuni dei temi affrontati da Italia Nostra sezione Valdinievole nell’incontro avuto in Comune con il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio. Un modo per condividere buone pratiche e visioni comuni sullo sviluppo del territorio, che, così come più volte ribadito anche dall’amministrazione D’Ambrosio, dovrà essere sempre più improntato verso la limitazione del consumo di nuovo suolo e verso una crescita sostenibile, capace di coniugare le esigenze della comunità – cittadini e imprese – con la tutela dell’ambiente e il rispetto della biodiversità.

Un’indicazione chiara, che sarà portata avanti anche con il nuovo piano strutturare intercomunale della Piana di Lucca e con il nuovo piano operativo del Comune di Altopascio. All’incontro erano presenti con il presidente Italo Mariotti e i soci Michele Di Paolo, Raffaele Calistri e Lorenzo Lenzi.