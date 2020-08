Altopascio, stanziati 650 mila euro per la ripartenza post covid19

Sono stati approvati in giunta il bilancio di previsione 2020 dell’amministrazione D’Ambrosio e il piano triennale delle opere pubbliche che porta su Altopascio 7 milioni e 605 mila euro di investimenti, lavori e nuove strutture e infrastrutture al servizio della comunità. La cittadina del Tau si conferma poi, per il quarto anno consecutivo, il comune con le tariffe dei servizi a domanda individuale, soprattutto quelli scolastici che riguardano asilo nido, mensa e scuolabus, tra le più basse e vantaggiose di tutto il territorio provinciale.

Con il via libera allo schema di bilancio di previsione, la giunta può ora applicare l’avanzo di amministrazione: circa 2 milioni di euro da spendere per il territorio, dei quali 650 mila euro vengono destinati esclusivamente alla ripartenza di Altopascio per il post covid19, con risorse dedicate alle famiglie più in difficoltà, alle attività economiche, commerciali e artigianali colpite dagli effetti economici, al mondo del sociale e dello sport e alla promozione del territorio, compreso il rilancio turistico. Resta invariata per il 2020 anche la tassa sulla spazzatura, la cui bolletta, ad Altopascio, non è ancora stata emessa sia per i cittadini che per le utenze non domestiche: una decisione presa dall’amministrazione comunale ad aprile scorso per andare incontro al territorio. La prima rata 2020 della Tari andrà pagata entro il 30 settembre (per un importo pari al 35 per cento dell’imposta), la seconda rata scade invece il 30 novembre (per un importo pari al 35 per cento dell’imposta), il saldo invece va pagato in un’unica rata entro il 28 febbraio 2021.

“Questo bilancio è particolarmente significativo perché ci permette di sbloccare risorse per 650 mila euro da dedicare a chi, a causa del Covid-19, sta pagando il prezzo più alto – commenta la sindaca Sara D’Ambrosio -. Si tratta di una cifra importante per un comune di 15 mila abitanti come il nostro, ma abbiamo voluto dare un segnale forte: l’amministrazione comunale c’è, lo abbiamo detto nei mesi scorsi, lo diciamo a maggior ragione oggi attraverso i fatti. Non ci siamo limitati a prevedere risorse per i settori economici più colpiti, pensiamo al commercio al dettaglio, alle piccole e medie imprese, alle attività commerciali e turistiche, che sosterremo con un bando da 300 mila euro, ma abbiamo voluto estendere il campo di azione: ed è così che nuove risorse – pari a 240 mila euro – vengono sbloccate per le famiglie, attraverso un contributo straordinario per i cittadini in difficoltà; altre per lo sport e il sociale (60 mila euro), con un sostegno pensato per le associazioni sportive e di volontariato che rappresentano la forza della nostra comunità; altre ancora per la promozione del territorio e per il turismo, perché il rilancio di Altopascio deve essere completo (fondi per 35 mila euro). Dopo l’adozione in giunta passiamo al consiglio comunale, durante il quale entreremo nel dettaglio dei vari interventi per poi procedere con l’adozione”.

I temi più importanti presenti nel bilancio sono la manutenzione del territorio e del patrimonio; illuminazione pubblica; lavori pubblici, tra cui gli interventi nei cimiteri comunali e il rifacimento degli spogliatoi al campo sportivo di Badia Pozzeveri. A questi si aggiungono altre risorse dedicate all’urbanistica, con la redazione del nuovo piano operativo di Altopascio; sociale e scuola/educazione; cultura, valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del territorio, con i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle Mura altopascesi e sicurezza. Sul fronte delle opere pubbliche, oltre alla conferma della nuova scuola elementare di Badia Pozzeveri, della nuova piazza di Spianate, del palazzetto dello sport e della nuova isola ecologica, si prevede un intervento a tutto tondo sul versante delle asfaltature e della cura di piazze e marciapiedi a partire dal rifacimento di via dei Barcaioli. Infine, il fabbisogno di personale: con il bilancio di previsione 2020, infatti, si mettono risorse per procedere con le nuove assunzioni in tutti i settori del Comune di Altopascio.