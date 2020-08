Capannori, si possono ritirare le nuove tessere elettorali

Da lunedì (24 agosto), è possibile andare, senza appuntamento, nell’atrio del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, per ritirare le nuove tesserae elettorali.

Chi ha effettuato un cambio di residenza da un altro Comune o compirà 18 anni entro la data del voto, potrà ritirare la nuova tessera elettorale in vista delle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre prossimi.

Chi invece ha effettuato un cambio di residenza all’interno del Comune riceverà per posta le etichette adesive da apporre sulla tessera elettorale per il cambio di sezione.

Per richiedere i duplicati delle tessere esaurite o smarrite i cittadini possono presentarsi all’Ufficio elettorale, previo appuntamento da richiedere ai numeri di telefono 0583.428371 o 428297. Sarà inoltre possible richiedere duplicati e nuove tessere senza appuntamento anche nei giorni di venerdì 18 e sabato 9 settembre dalle ore 9 alle 18, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.