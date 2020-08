Torna a Capannori il Festival di economia e spiritualità

Torna in scena il Festival di economia e spiritualità a Capannori.

È la seconda volta che il territorio capannorese ospita questo evento, che si è subito affermato come punto di riferimento nel panorama degli appuntamenti culturali.

Il festival, promosso da Ricostruire la vita, da Tuttoèvita, dall’associazione Teatro di Verzura, dall’arcidiocesi di Lucca e dai Comuni interessati, tra cui il Comune di Capannori, prevede spettacoli, incontri e riflessioni “per ricostruire un fondamento spirituale nel rapporto con gli altri, il lavoro e l’ambiente”.

“Abbiamo voluto confermare questo festival anche a Capannori, perché riteniamo tratti temi che oggi sono di fondamentale importanza per il nostro futuro – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti – Al centro di questo importante evento c’è l‘economia che non deve essere solo legata al profitto ma che punta ad essere sostenibile ed etica acquistando una dimensione umana, comunitaria e solidale. Un evento che si articolerà fra spettacoli, laboratori e riflessioni condivise, in particolare sul tema dell’economia civile, che rappresenta un approccio interessante al rapporto fra persone e fra persone e ambiente”.

Il primo appuntamento a Capannori è in programma mercoledì (26 agosto) alle 21, con Gene Gnocchi e il suo Sconcerto rock, che si inserisce nella rassegna che ha accompagnato i cittadini per tutta l’estate ...Ma la notte sì!. Nello spettacolo il poliedrico Gnocchi, nella doppia veste di attore e cantante, interpreta The Legend, un attempato rocker che sale nuovamente sul palco per quello che dovrebbe essere un grande concerto celebrativo.

L’altro appuntamento sul placo nell’area verde dietro il Comune è previsto per domenica (30 agosto) alle 21, con Sergio Staino, con lo spettacolo Il Jesus di un ateo, che consiste nei dialoghi fra il celebre autore del personaggio Bobo e Guidalberto Bormolini.

“Insieme al comitato organizzatore, con l’arcidiocesi di Lucca e il Comune di Capannori e il Comune di Lucca abbiamo deciso di accettare la sfida di mantenere vivo l’appuntamento annuale del Festival di economia e spiritualità – dice Guidalberto Bormolini, co-direttore del Festival economia e spiritualità – Restando nel rispetto delle norme giustamente richieste da parte delle istituzioni pubbliche è possibile incontrarsi di persona e scambiarsi idee, proposte e soprattutto sogni, ancor più necessari a seguito di tutti i cambiamenti sociali, economici, e spirituali che sono stati generati dal sorgere di questa pandemia. La nostra assenza sarebbe stata un mancare nei confronti di tutti coloro che ci hanno seguiti in tutto questo tempo. Ci siamo, siamo felici di esserci, siamo felici che ci sarete”.

Ecco gli altri appuntamenti con il Festival di economia e spiritualità: giovedì (27 agosto) Il cambiamento a partire da me stesso. Dalle 9,30 alle 11 incontro di yoga e meditazione; 10,30-12,30 Il cerchio del buongiorno, outdoor education per bambini dai 3 ai 6 anni; 11-12,30 Il potere della relazione, Come nutrire dei progetti al femminile? Cerchio di donne; 16-18 GiochiAmo (per adulti e bambini), laboratorio esperienziale di pratiche di consapevolezza.

Tutti questi laboratori si svolgono al polo culturale Artemisia, in via dell’Aeroporto a Tassignano.

Alle 18,15 è in programma il panel Economia civile. Dialoghi tra Francesco Cecchetti (assessore di Capannori), Giorgia Salvatori (assessore di Campi Bisenzio), Gabriele Bove (assessore di Lucca), Fausto Ferruzza (presidente di Legambiente Toscana), Donatella Turri (direttrice Caritas Lucca), modera Luca Pighini (coordinatore della pastorale sociale dell’arcidiocesi di Lucca). L’incontro si svolge in sala del consiglio del Comune di Capannori, in piazza Aldo Moro.

Domenica 30 agosto, Il cambiamento a partire da me stesso. Dalle 9,30 alle 11 incontro di yoga e meditazione; 10,30-12,30 Il gioco è una cosa seria, outdoor education per i ragazzi dai 7 ai 12; 11-12,30: ecovillaggio diffuso Lucca, spazio di confronto sul progetto, aperto a tutti; 15-18 Le radici dell’economia civile, incontro guidato per porre le basi in una rete sul territorio; 18-20,30 Eye concact experiment, tappa di Love Connection (R)evolution.

Tutti questi laboratori si svolgono al polo culturale Artemisia, in via dell’Aeroporto a Tassignano.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, la prenotazione è consigliata.

Per gli eventi di serali all’interno della rassegna …Ma la notte sì! si può prenotare andando su: http://www.legsrl.net (sezione… Ma la nottre sì!).