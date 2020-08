Marchetti a D’Ambrosio: “Occupo poltrone? Segno che mi votano”

Non si fa attendere la risposta del candidato di Forza Italia, al consiglio regionale, Maurizio Marchetti al sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio che a sua volta si è voluta togliere qualche sassolino, dopo l’attacco del consigliere regionale uscente a Marco Remaschi, per essersi dimesso dal consiglio comunale e essersi candidato come sindaco a Coreglia.

“Occupo poltrone, oppure tento invano? La verità – scrive Marchetti – è che, mettendomi io al servizio delle persone, capita frequentemente che venga eletto come accaduto quattro volte come sindaco di Altopascio. Anche per il Consiglio regionale, io ho preso una percentuale di partito più alta di tutti in Toscana. Poi la legge elettorale ha le sue architetture. A differenza di Marco Remaschi, però, mi onoro di aver sempre portato a termine i miei mandati affidatimi dai cittadini col loro voto che è qualcosa di preziosissimo. Rappresentare le persone, avere la loro fiducia per rispondere ai loro bisogni“.