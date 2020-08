Montecarlo celebra il maratoneta Malagoli

L’associazione culturale e ambientale Amiamo Montecarlo continua la serie di iniziative culturali per presentare luoghi, persone e fatti legati al territorio di Montecarlo. Questa volta proporrà la presentazione e alla divulgazione della storia del concittadino Emiliano Malagoli, conosciuto da tutti i montecarlesi, e non solo.

Emiliano Malagoli – pilota di motociclismo paralimpico e fondatore della Onlus Di.Di. Diversamente Disabili – è stato il primo italiano con protesi a partecipare alla celebre Maratona di New York, lo scorso novembre 2019. Da questa folle e avvincente sfida sono nati il libro Continua a Correre – edito da Paesi Edizioni; e il docufilm 50000 Passi – con la coprotagonista, cantante e atleta Annalisa Minetti – che saranno presentati in un doppio appuntamento a Montecarlo (Lucca), paese d’origine dell’atleta oltre che scenario di molte riprese del film.

Le presentazioni, organizzate da Amiamo Montecarlo in collaborazione con Michelotti Ortopedia e Ristorante Forassiepi, e con il patrocinio del Comune di Montecarlo, si svolgeranno martedì (1 settembre) al cortile dell’Istituto Carmignani Pellegrini in via Roma, alle 21 (ingresso gratuito). Per informazioni e prenotazioni: 338.2714102 – simona.alfani@gmail.com

Mercoledì (2 settembre) l’evento si svolgerà nelristorante Forassiepi (via della Contea 1, Montecarlo), alle 20,30 con cena sotto le stelle (a pagamento). La serata sarà accompagnata dalla straordinaria voce di Annalisa Minetti. Per informazioni e prenotazioni: 0583.229475 – 50000passi@gmail.com

Posti limitati e prenotazione obbligatoria nel rispetto delle normative Covid-19.