In pensione la dirigente del Comprensivo di Capannori

Va in pensione dopo 33 anni di servizio Tina Centoni, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Capannori. Il sindaco Luca Menesini l’ha voluta salutare personalmente invitandola in Comune.

“Tina – spiega Menesini – ha davvero cambiato la scuola, ha aperto le porte a tutti i bambini e le bambine valorizzandoli per le loro differenze, ha contribuito a fare in modo che Capannori fosse un posto per tutti, senza distinzioni, capace di accogliere e formare i cittadini di domani. Grazie Tina, grazie di cuore”.