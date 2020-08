Masini e Scannerini (FI): “Trasporto scolastico, servono certezze”

“Il primo settembre riaprono gli istituti superiori per dare il via ai corsi di recupero in vista degli esami di settembre. Fra queste c’è il Majorana di Capannori. Al di là delle polemiche sulle carenti linee guida relative alla riapertura, su cui dovremmo aprire un dibattito di ore, il problema che oggi solleviamo è: i mezzi di trasporto sono pronti?”.

Così esordiscono Anthony Masini, coordinatore comunale di Forza Italia e Matteo Scannerini, capogruppo FI in consiglio comunale di Capannori.

“Ad oggi non sono chiare le modalità con cui gli studenti viaggeranno – proseguono -. Le linee terranno conto degli orari diversificati parallelamente ai presunti orari di ingresso degli studenti? I bus supplementari al fine di garantire risposta alla domanda di viaggio, vista la necessità di garantire il distanziamento a bordo, sono pronti? Ma soprattutto, tutto ciò sarà operativo dal primo settembre?”.

“La corretta educazione e il benessere degli studenti non ha colore politico – proseguono -. Per questo Forza Italia ha sempre mantenuto un atteggiamento costruttivo all’interno della commissione scuola. Riconosciamo altresì l’impegno costante dell’assessore Cecchetti nel cercare di colmare tutte le criticità di una situazione organizzativa nazionale carente made in 5stelle e Pd. Adesso però è il momento di agire in via definitiva per dare risposte ai capannoresi. Come sempre siamo disponibili a dare una mano nell’interesse di tutti. Cerchiamo di regalare ai nostri ragazzi un anno scolastico vivibile nonostante tutte le vicissitudini emerse nell’ultimo periodo.