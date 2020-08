Stamani (28 agosto) il sindaco Menesini ho fatto un sopralluogo sul rio Ampollora e rio Casale per vedere lo stato dei lavori che il Consorzio Di Bonifica Auser-Bientina sta eseguendo. “Procedono bene – ha dichiarato in un post su Facebook – per fine anno tutto dovrebbe essere sistemato. Questo cosa vuol dire? Più sicurezza idrogeologica”.

“Se ci ricordiamo – continua il sindaco – da dove siamo partiti nel livello di sicurezza idrogeologica, dobbiamo essere abbastanza soddisfatti di dove siamo oggi: molte situazioni sono state risolte e infatti il territorio regge meglio i mesi invernali di forti piogge. Ma non siamo ancora dove dovremmo essere, per questo è importante vedere che il Consorzio continua a programmare e investire sul nostro territorio, in modo da dare risposte concrete su situazioni che aspettiamo da tempo”.

“Uno degli interventi più attesi da me e dai cittadini è proprio quello in corso su rio Ampollara e rio Casale, che una volta ultimati daranno un grande contributo alla sicurezza. E sono contento di aver visto che i lavori vanno spediti. Si mette un altro bel tassello, al quale seguiranno gli altri necessari perché la sicurezza idrogeologica sia garantita a tutti”, scrive.

“Ringrazio per l’intervento – dice – il presidente Ismaele Ridolfi, il nostro consigliere nel Consorzio, Claudio Ghilardi e il consigliere comunale delegato Pio Lencioni”.

