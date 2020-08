Porcari, arriva la fibra ultraveloce nelle scuole

Fibra ultraveloce Ftth a 1 gigabit al secondo in tutte le scuole di Porcari. Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di installazione negli ambienti delle primarie Orsi e La Pira, della secondaria di primo grado Pea e nell’istituto superiore Itet Benedetti. Un’innovazione in cui il Comune di Porcari ha creduto per primo in provincia di Lucca e tra i primi in tutta Italia. Grazie alla fibra ultraveloce saranno facilitate, in caso di necessità, le lezioni a distanza e qualsiasi servizio online sarà a disposizione con affidabile stabilità di connessione. I benefici saranno notevoli anche per le segreterie. Che potranno offrire servizi online per i genitori con più facilità ed efficienza.

La tecnologia Ftth, infatti, è l’unica in grado di garantire una velocità di trasmissione fino a 1 gigabit per secondo, sia in download che in upload, consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (Adsl) o fibra/rame (Fttc).

Soddisfatto il sindaco del Comune di Porcari: “L’accesso a internet è un valore democratico. La rete – evidenzia – favorisce scambio e conoscenza, permette il confronto e amplia la visuale. L’esperienza dell’isolamento nelle nostre abitazioni durante i mesi più aspri della pandemia ha rivelato l’importanza della connessione per accedere alle informazioni e alla relazione con gli altri e, di contro, ha messo in luce la fragilità di chi non ha potuto contare su una rete stabile. Ecco perché per noi l’installazione della fibra ultraveloce significa anche affermazione di uguaglianza. Ringrazio il consigliere che ha seguito l’iter per l’impegno e per la fermezza dimostrata con aziende ed enti, consapevole dell’importanza dell’obiettivo da centrare”.

Un risultato raggiunto grazie all’impegno del consigliere con delega alla digitalizzazione: “È per noi motivo di orgoglio – afferma – poter offrire questo servizio alle nostre scuole. La connessione internet in tutte le attività, pubbliche e private, è diventata una necessità indispensabile. Porcari è il primo paese di tutta la provincia ed uno fra i primissimi in tutta Italia ad avere a disposizione la tecnologia della fibra ultraveloce, frutto del lavoro e dell’impegno di questa amministrazione e di tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento dell’obiettivo. La fibra ultraveloce Ftth consentirà, a breve, di far partire anche altri servizi e utilità, come per esempio la creazione di hotspot wi-fi gratis in diverse zone del paese: l’implementazione di questo progetto è già a buon punto e a breve sarà messo in funzione”.