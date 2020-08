Capannori, Fdi: “Bene l’assessore sui cantieri ma indossi la mascherina”

“L’assessore Del Carlo indossi i Dpi sui cantieri“. Così il direttivo di Fratelli d’Italia di Capannori interviene per chiedere all’amministrazione di “dare il buon esempio”.

“Nel dare notizia sui media, in merito ai lavori che sta eseguendo l’amministrazione di Capannori, ci balza all’occhio la costante presenza sui cantieri dell’assessore Del Carlo, cosa di cui gli rendiamo merito – afferma il direttivo di Fratelli d’Italia -. La cosa che stona è che l’assessore è sempre fotografato in area di cantiere senza indossare mai gli obbligatori Dpi. Ricordiamo che indossare i Dpi in area di cantiere è obbligatorio come indicato sulla normativa sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, di cui Del Carlo sarà sicuramente a conoscenza. La nostra osservazione non vuole essere una sterile polemica sul piano politico, ma piuttosto una sensibilizzazione al tema della prevenzione di infortuni sui luoghi di lavoro, specialmente sui cantieri; figure che generano una certa risonanza mediatica come l’assessore crediamo che debbano dare il buon esempio ed indossare correttamente tutti i Dpi necessari”