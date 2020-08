Capannori, pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi Erp

E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al bando generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Capannori per l’anno 2019. Le domande pervenute sono complessivamente 201 di cui 22 escluse per mancanza di requisiti.

E’ possibile presentare ricorso, qualora ricorressero i presupposti, avverso il proprio punteggio o l’esclusione, entro il 22 settembre 2020 su un apposito modulo reperibile sul sito del Comune, insieme alla graduatoria provvisoria, nella sezione ‘Servizi Sociali’. I cittadini che hanno necessità di consultare le proprie domande possono farlo prendendo un appuntamento con l’Ufficio Casa al numero 0583 428427 e 428418.