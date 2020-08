“Via Tazio Nuvolari a Carraia e le sue vie interne sono l’ennesima dimostrazione delle tante promesse non mantenute dall’amministrazione Menesini”. A dirlo è il consigliere comunale di Fdi, Matteo Petrini.

“In questi giorni molte attività della zona ci hanno segnalato lo stato di abbandono della zona, con strade interne sconnesse e marciapiedi ai limiti della praticabilità – si afferma -. In altre parole, quello che Menesini aveva promesso durante la campagna elettorale oggi, a distanza di un anno e mezzo, ancora non è stato realizzato.

Da diverso tempo, infatti, le attività situate a Carraia chiedono maggior cura e maggior attenzione verso una delle più importanti zone produttive del nostro comune. Le problematiche risalgono almeno al 2018, quando la strada si presentava già in pessime condizioni ed era soggetta ad allagamenti durante le giornate di forte pioggia. Ad oggi, la situazione è la medesima. Sollecitati da diverse attività dislocate proprio in via Tazio Nuvolari, presenteremo un’interrogazione in consiglio comunale chiedendo al Sindaco tempi certi di intervento”.