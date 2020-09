Capannori, la commissione pari opportunità incontra il paese di Ruota

Venerdì (4 settembre), alle 18, la commissione Pari Opportunità sarà presente a Ruota per un incontro con la comunità intorno alla panchina rossa, simbolo per dire ‘no’ al femminicidio, che sarà riverniciata dalle componenti della stessa commissione.

La panchina è stata installata nel 2018 in piazza del Rio su iniziativa del Comune e della Commissione pari opportunità, in collaborazione con il circolo Anspi Don Aldo Mei di Ruota. L’iniziativa, alla quale saranno presenti tra gli altri, l’assessore ai diritti Serena Frediani e la presidente della Commissione pari opportunità, Alice Pani, vedrà la partecipazione dei bambini del paese che leggeranno alcuni brani sul tema della violenza di genere. Sarà presente anche l’associazione Luna – centro antiviolenza di Lucca con uno stand di prodotti, tra cui mascherine, realizzati dalle donne ospiti delle case-rifugio.

“Anche i simboli sono importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza sulle donne sul quale è necessario che l’attenzione resti alta – affermano l’assessore ai diritti, Serena Frediani e la presidente della commissione pari opportunità, Alice Pani – Per questo motivo abbiamo deciso di ritinteggiare la panchina rossa situata a Ruota e nell’occasione di incontrare la comunità del paese per dar vita ad una riflessione sulla violenza di genere con il contributo degli abitanti e presentare anche le attività che la commissione sta portando avanti, all’interno del percorso di confronto itinerante sul territorio”.