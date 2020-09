Sono ultimate le opere di manutenzione straordinaria realizzate dall’amministrazione comunale all’asilo nido ‘Grillo Parlante’ di via Guido Rossa a Capannori volte, in particolare, al miglioramento del sistema antincendio. Gli interventi, per un investimento comunale di 195 mila euro, sono stati molteplici.

Sono state realizzate alcune pareti in cartongesso per la compartimentazione antincendio degli spazi, installate nuove porte Rei e serrande tagliafuoco e installati un sistema di rilevazione fumi e gas e una centrale per la rilevazione degli incendi. Rifatta anche una parte del controsoffitto e adeguato l’impianto elettrico Inoltre sono stati ristrutturati i due servizi igienici esistenti e creato un nuovo bagno. I lavori hanno interessato anche il locale cucina che è stato dotato di nuove attrezzature, tra cui un nuovo piano cottura ed un nuovo forno.

Infine, nello spazio esterno dell’asilo nido è stata realizzata una nuova struttura di 30 metri quadrati con relativa pavimentazione in gomma colata colorata che riporta anche l’immagine del grillo parlante cui è intitolato il nido per lo svolgimento di attività didattiche all’aperto.

L’asilo nido ‘Grillo Parlante’ aprirà il 14 settembre con lo stesso numero di bambini da 0 a 3 anni, (60) mantenendo gli stessi prezzi e lo stesso orario e aumentando le educatrici e il personale di supporto per garantire la sicurezza Covid-19.

“All’inizio del nuovo anno educativo bambini e personale scolastico avranno a disposizione una struttura migliorata sotto vari aspetti, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento del sistema antincendio – afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Oltre ai vari interventi migliorativi per la prevenzione degli incendi sono stati ristrutturati e implementati i servizi igienici adesso più confortevoli e realizzata una nuova struttura nell’area esterna del nido, per consentire ai piccoli che frequentano la struttura di poter svolgere attività didattiche all’aperto. Ancora una volta dimostriamo concretamente che sicurezza e funzionalità delle nostre scuole è una vera priorità per la nostra amministrazione”.