Capannori, trasporto scolastico attivo dalla prima campanella

A Capannori il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie, per un totale di 26 plessi scolastici, sarà attivo fin dal primo giorno di scuola. Il servizio partirà con orario provvisorio e rispetterà tutte le norme ministeriali anti Covid 19 per garantire la sicurezza degli alunni e dei conducenti. Lo scuolabus, come da normative nazionali, non potrà essere occupato oltre l’80 per cento dei posti disponibili per garantire il corretto distanziamento tra i passeggeri, eccetto che negli ultimi 15 minuti finali della corsa. I bambini inoltre dovranno seguire alcune semplici regole come indossare la mascherina, (non prevista per i bambini fino ai 6 anni), evitare di occupare il posto disponibile vicino al conducente, nonché di avvicinarsi a lui o chiedergli informazioni, non poggiare lo zaino, che dovrà essere tenuto sulle ginocchia, sui posti liberi e non portare giochi a bordo.

I bambini che saliranno a bordo per primi dovranno occupare le ultime file e a mano a mano gli altri occuperanno quelle più vicine al conducente. Le indicazioni sul comportamento da seguire per i piccoli della scuola dell’infanzia saranno date dall’accompagnatore, mentre per quelli della primaria dal conducente.

Le regole sono state raccolte in un vademecum che sarà affisso a bordo dei pulmini e distribuito alle scuole.

Le tariffe del servizio di trasporto restano invariate rispetto allo scorso anno. Con l’inizio del nuovo scolastico entrerà anche in funzione anche il servizio gratuito ‘Aspettando la campanella’, realizzato in collaborazione con l’associazione di volontariato Anteas dedicato a quegli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni. Il servizio di trasporto scolastico a partire dallo scorso marzo in occasione della nuova gara di appalto è stato reso più sicuro ed efficiente e ancora più rispondente alle richieste avanzate dalle scuole e dalle famiglie. Sono stati infatti introdotti nuovi mezzi e le cinture di sicurezza a bordo.

“Il trasporto scolastico è un servizio di fondamentale importanza e per questo motivo abbiamo lavorato con impegno, affinchè anche quest’anno, nonostante le problematiche legate alle norme per la prevenzione da Covid 19 partisse regolarmente con l’inizio delle lezioni – spiega l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Le famiglie potranno così contare fin dal primo giorno di scuola su un servizio di trasporto scolastico sicuro perchè realizzato nel pieno rispetto delle norme anti Covid grazie alla collaborazione di Club. Ricordo che il servizio di trasporto scolastico lo scorso anno è stato potenziato e migliorato in occasione della nuova gara di appalto con l’inserimento di importanti novità”.